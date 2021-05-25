شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يعاقب بيلاروسيا بإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرّر الاتحاد الأوروبي أمس إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، وذلك بعد تحويل رحلة بين دولتين من دول الاتحاد الأوروبي إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا.

ووجه الاتحاد في بيان له أمس، المسؤولين باتخاذ الإجراءات الضرورية لحظر تحليق شركات الطيران البيلاروسية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي ومنع الوصول إلى مطاراته، حاثاً الزعماء الـ27 في الإعلان المشترك الذي تمت الموافقة عليه في قمة في بروكسل، جميع شركات الطيران الموجودة في الاتحاد الأوروبي على تجنب التحليق فوق الأراضي البيلاروسية.