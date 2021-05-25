عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعمار غزة.. واشنطن تضع شرطا بوجه حماس

الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين، إن واشنطن تريد ضمان عدم تلقي حركة "حماس" أي أموال مخصصة لإعادة إعمار غزة.



وأضافت ساكي في مؤتمر صحفي "جولة "وزير الخارجية أنطوني" بلينكن بالشرق الأوسط تهدف لخلق ظروف مستدامة لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة".

وحول إيران، قالت ساكي، إن "الحلول الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

يأتي ذلك قبل ساعات من مغادرة بلينكن واشنطن في جولة للشرق الأوسط يزور فيها القدس ورام الله والأردن ومصر بعد عدة أيام على اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنه "نعمل مع الأمم المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية على توجيه المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابعت: "نركز في المقام الأول على التأكد من تثبيت وقف إطلاق النار وحصول سكان غزة على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة".

وكانت الهدنة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع وافقت عليها إسرائيل وحركتي "حماس" و"الجهاد"، وتدور في الوقت الحالي مفاوضات لتثبيت التهدئة.

يذكر أن مفاوضات تدور في فيينا منذ بداية أبريل نيسان، لم تسفر عن اتفاق بين القوى الدولية وإيران حول برنامجها النووي.