شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون في مسابقة «يوتيوب»: مثلت في مسلسل نيجيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسابقة طريفة في قصر الإليزيه، مع الشابين الفرنسيين الشهيرين ب «ماكفلاي» و«كارليتو»، على «يوتيوب»، بعد أن وعدهما بذلك في وقت سابق.

وظهر ماكرون، الأحد، في فيديو بث على قناة الشابين، وهو يشارك معهما في مسابقة «صحيح أو خطأ»، وبدأ الطرفان يطرحان على بعضهما بعضاً معلومات أو مواقف حصلت لهما ويُطلب من الخصم أن يقول إن كان ذلك صحيحاً أم خطأ.

وطرح الرئيس على الشابين سؤالين جوابهما «صحيح»، وهو أنه اضطر للتمثيل في مسلسل نيجيري أثناء وجوده بشكل رسمي في مدينة لاجوس، وأنه لعب مع فريق حراسته خلال إجازته الخاصة، مباراة مصغرة مع فريق أولمبيك مارسيليا لكرة القدم.

أما السؤالان اللذان يحملان إجابة خطأ، فمضمون الأول أن النجم كيليان مبابي سينتقل من فريق باريس سان جيرمان للعب في صفوف فريق أولمبيك مارسيليا، وهو الخبر الذي نفاه اللاعب بشكل قطعي في مكالمة هاتفية مع الرئيس.

وكسب الشابان الفرنسيان التحدي الذي أطلقه ماكرون بشأن «كورونا».

ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، فإن الشابين ماكفلاي وكارليتو اللذين يتابعهما نحو 6 ملايين شخص، كسبا التحدي الذي وجهه لهما ماكرون، وذلك بتصوير أغنية طريفة بعنوان «أتذكر» حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» وحققت 10 ملايين مشاهدة، وبهذا حصلا على فرصة تصوير مسابقة ترفيهية مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.