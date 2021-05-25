طعن إسرائيليين قرب «الشيخ جراح» وإصابة المهاجم

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله)

أعلن مسعفون أن إسرائيليين، أحدهما جندي، أصيبا جراء تعرضهما للطعن، أمس، قرب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وقالت الشرطة: إن عناصرها أطلقت النار على المهاجم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تتحرى حالة فلسطيني أُصيب بالرصاص في القدس. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي شخصاً بدا أنه الرجل المسلح بسكين راقداً دون حراك على الأرض، ومغطى بملاءة عند مفترق طرق.

وقالت خدمة إسعاف «ماجن دافيد أدوم» الإسرائيلية: إن رجلين في العشرينيات من العمر أصيبا في الهجوم، وأحدهما إصابته خطيرة والآخر إصابته طفيفة.

ووقعت الحادثة قرب حي الشيخ جراح الذي أثار احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها فيه احتجاجات حاشدة، وساهم في اندلاع شرارة قتال استمر 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

جاء ذلك، فيما بدأت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والوسط العربي داخل إسرائيل، بحسب مصادر متطابقة، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية: إنها تنفذ حملة «فرض النظام وتطبيق القانون».

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الحصيلة الأولية للاعتقالات في القدس الشرقية والضفة الغربية طالت، حتى صباح أمس، 43 فلسطينياً، وقالت لجنة أهالي أسرى القدس: إن من بين المعتقلين 27 من القدس الشرقية.

وأوضح النادي، في بيان، أن «الحصيلة غير نهائية»، في إشارة إلى استمرار الحملة وتوسعها.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: إن حملة «فرض النظام وتطبيق القانون» «ستبدأ ضد كل من شارك في الأحداث الأخيرة من أجل إحالتهم إلى العدالة».

وشهدت الفترة الأخيرة مواجهات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة وباحات المسجد الأقصى والضفة الغربية اندلعت على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.