قرقاش: مقاصد الإمارات الحكيمة تصب في مصلحة المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتعبيره عن دعم الإمارات للجهود المصرية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحقن دماء المدنيين، يمثل توجّه الإمارات العقلاني، وإيمانها بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة. وكتب معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «إن اتصال الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السيسي، وتعبيره عن دعم الإمارات للجهود المصرية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحقن دماء المدنيين يمثل توجه الإمارات العقلاني، وإيمانها بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة». وأضاف معاليه: «إن مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها».