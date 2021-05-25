الأردن ومصر: ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (وكالات)

أكد وزيرا خارجية الأردن ومصر، أمس، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، التي حذرا من أنها قد «تُفجّر» الأمور مجدداً.

وحض وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقد في عمان على «بلورة موقف دولي فاعل لتثبيت التهدئة» بين إسرائيل وحركة «حماس» التي بدأت فجر الجمعة.

وحذر الصفدي من أن «ما تقوم به إسرائيل في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار الأمور مرة أخرى»

من جانبه، أكد شكري أهمية التنسيق والتعاون بين مصر والأردن «لمواجهة الظروف» المرتبطة بالتصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار الى أهمية «منع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وقضية حي الشيخ جراح، وممارسات أدت إلى ما أدت إليه من التصعيد واللجوء إلى الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحماس».