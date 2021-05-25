السودان: انطلاق المفاوضات مع حركة «الحلو» في جوبا غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تنطلق جولة مفاوضات بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو غداً، في جوبا عاصمة جنوب السودان، لتوسيع دائرة السلام في البلاد.

وأكد سليمان الديبلو، رئيس مفوضية السلام السودانية، اكتمال جميع الترتيبات من أجل الجولة، مشيراً إلى توجه الوفود إلى جوبا. وأوضح أن المجلس الأعلى للسلام في السودان ناقش، خلال اجتماعه برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، الترتيبات الجارية لبدء المفاوضات.

وأضاف الديبلو: إن الاجتماع تطرق لموضوع مسار شرق السودان، واستمع إلى شرح مفصل من الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة مسار شرق السودان، مشيراً إلى أن الاجتماع قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الشرق قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الديبلو: إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في النيل الأزرق والفراغ الإداري والانفلات الأمني في الولاية.

يأتي ذلك في وقت، أجرت الحركة الشعبية بقيادة الحلو مشاورات واسعة مع قواعدها في مناطق سيطرتها، وفي جنوب السودان قبيل انطلاق التفاوض.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»: إن هناك أملاً كبيراً في أن تحدث المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية اختراقاً كبيراً، بعد توقيعهما، في مارس الماضي، على بروتوكول «إعلان المبادئ» الذي ينص على مدنية الدولة، ويمهد للتفاوض بين الطرفين.