«العليا للأخوة الإنسانية» تنشر الوعي بشأن اللقاحات

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وام)

ناقش الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المستشار محمد عبد السلام، والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاجان شاباجين، إمكانية التعاون في نشر الوعي بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد وضمان توزيعها بشكل عادل.

وشدَّد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على خطورة التردد في تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد بين بعض الفئات السكانية، مؤكداً أن أخذ اللقاح ينقذ الأرواح.

من جانبه، ناشد عبدالسلام تقديم الدعم في رفع مستوى الوعي حول استغاثة الطوارئ العالمية، التي أطلقها الاتحاد الدولي بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال: إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يمكنه أنه يعول على اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في تقديم الدعم لمبادراته، بما في ذلك الدعوة إلى التوزيع العادل والفعال للقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.