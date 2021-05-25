أفغانستان: اعتقال 100 مسؤول أمني

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

أكد مسؤولون في أفغانستان، أمس، اعتقال نحو 100 مسؤول أمني بتهمة إهمالهم في أداء واجباتهم، بعد أن هاجمت «طالبان» عاصمة إقليم لغمان بشرق البلاد.

وقال عضوا المجلس الإقليمي، جولزار سنجاروال، وعتيق الله عبد الرحيمزاي: إن المسلحين تمكنوا من اختراق الحزام الأمني لعاصمة الإقليم مهتارلام، التي تبعد 120 كيلومتراً من كابول، وهاجموا السجن المركزي قبل أن تصدهم قوات الأمن.

وبحسب متحدث باسم حاكم الإقليم، فإن نائب رئيس الدائرة الوطنية للاستخبارات كان من بين 100 مسؤول جرى اعتقالهم بعد صد الهجوم. ونُقل المسؤولون الأمنيون إلى كابول، متهمين بإهمالهم لواجباتهم.

ودفع الهجوم بوزير الدفاع إلى أن يشرف بنفسه على شن هجوم مضاد.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأميركية انسحابها النهائي في الأول من مايو، مع تشديد المتمردين ضغوطهم للسيطرة على أراض جديدة.

وقال مسؤولون إن وزير الدفاع ياسين ضياء تولى بنفسه في وقت ما توجيه قواته في الميدان.

وقال ضياء وهو رئيس أركان الجيش السابق في رسالة بالفيديو: «مع وصول التعزيزات، تلقى العدو ضربات قوية».

وقالت الوزارة: إن ما لا يقل عن 50 من مقاتلي طالبان قتلوا خلال المعارك الليلية. وذكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن المسلحين استولوا على 37 نقطة تفتيش أمنية في ضواحي المدينة.