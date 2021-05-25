الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق دولي في بيلاروس

ابوظبي - سيف اليزيد - مينسك (رويترز)

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى تحقيق دولي في إجبار طائرة ركاب تابعة لشركة «رايان أير» على الهبوط في مينسك عاصمة بيلاروس.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان: «بهذا العمل القسري، عرضت سلطات روسيا البيضاء سلامة الركاب والطاقم للخطر».

وقال بوريل في البيان: «لا بد من إجراء تحقيق دولي في الواقعة للتأكد من أي انتهاك لقواعد الطيران الدولي».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة خارجية بيلاروس قولها: إن مينسك مستعدة للسماح بزيارة يقوم بها خبراء، إذا كان ذلك في مصلحة تحقيق بشأن تحويل مسار الطائرة، وإن تطلعهم على بيانات.

ودفعت بيلاروس بطائرة مقاتلة، لإجبار طائرة تابعة لشركة «رايان أير» على الهبوط أمس الأول، ثم اعتقلت صحفياً كان على متنها، وهو ما فجر إدانات من أوروبا والولايات المتحدة.