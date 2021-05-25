انخفاض أعداد إصابات كورونا بأمريكا لأدنى مستوى منذ عام تقريبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عن تسجيل أدنى حصيلة إصابات جديدة بكورونا خلال نحو عام تقريبا، حيث انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بنسبة بلغت 26 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ووفقا لتحليل أجرته وكالة “رويترز” لبيانات الولايات والمقاطعات الأمريكية، فإن أعداد الإصابات بالفيروس وصلت إلى ما دون 180 ألفا بقليل.

وأشار النحليل إلى أن معدلات الوفيات بسبب كورونا انخفضت بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى 3969 وفاة خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو، وهي أدنى حصيلة للوفيات خلال أسبوع منذ مارس 2020.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 39 في المئة من سكان البلاد تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس بجرعتيه حتى أمس الأحد، في حين تلقى 49 في المئة جرعة واحدة على الأقل.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، قد قالت إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض توصيات جديدة، بشأن ارتداء الكمامات ودورها في الحد من انتشار فيروس كورونا، منها أن ارتداء الكمامات يبقى ضروريا في أماكن الرعاية الصحية أو في الأماكن التي تشترط ذلك أو في حال كان الشخص على متن طائرة.

وتؤكد أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يجب عليهم بعد الآن ارتداء الكمامات، أو البقاء على مسافة ستة أقدام من الآخرين في معظم الأماكن، سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.

ومن المرجح أن تشجع التوصيات الجديدة المزيد من الأمريكيين على تلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين ما زالوا مترددين.

يشار إلى أن نحو 59% من البالغين تلقوا حجرعة واحدة على الأقل، وتسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا – أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.