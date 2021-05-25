إيران.. مجلس صيانة الدستور يرفض ترشيح لاريجاني ونجاد للانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مايو - 2021 12:12 صباحًا

أزمة سياسية جديدة تعيشها إيران، بعد أن رفض مجلس صيانة الدستور المصادقة على أسماء بعض المرشحين.

وقال مصدر لوكالة “فارس” إن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيح علي لاريجاني وإسحق جهانغيري ومحمود أحمدي نجاد للترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

كما نشرت الوكالة أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة “الزورخانة” وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.

وقائمة المرشحين تشير إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين هما همتي ومهر علي زادة، بينما المرشحين الخمسة المتبقين هم من التيار المحافظ.

يذكر أنه من المقرر إعلان وزارة الداخلية رسميا عن الأسماء.

وكان المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، قال في وقت سابق إن يوم الثلاثاء هو موعد الإعلان عن نتائج أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل.