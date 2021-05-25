السيسي يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات ملف سد النهضة.. ويؤكد: مصر تتمسك بحقوقها المائية

الشارقة - اميمة ياسر -

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن ملف سد النهضة الإثيوبي، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي بينهما، هو الثاني في 4 أيام.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة؛ مشيرا إلى ترحيب الرئيس السيسي بالجهود الأمريكية المتواصلة في هذا الصدد، مؤكدا تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وأوضح بايدن، من جانبه، تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري، مشيرا إلى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر.

ولفت المتحدث إلى توافق الرئيسان بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.