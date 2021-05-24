الرئيس الأمريكي يلتقي أسرة جورج فلويد لإحياء ذكرى مرور عام على وفاته

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بأسرة جورج فلويد، صاحب البشرة السوداء، الذي أثار مقتله على يد الشرطة منذ عام احتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج.



وأعلن البيت الأبيض أن أسرة فلويد ستلتقي ببايدن في واشنطن غدا الثلاثاء، ذكرى حادث مقتل فلويد، الذي أدين فيه رجل الشرطة ديريك شوفين بالقتل من الدرجة الثانية.

ولم يعلن الحكم بعد. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ثلاثة مشاركين لرجل الشرطة في مارس المقبل.

وأثار قتل فلويد موجة من الاحتجاجات والمظاهرات في أنحاء أمريكا والعالم، حيث شارك الملايين في مسيرات من أجل العدالة العرقية دعما لحركة بلاك لايف ماترز (حياة السود مهمة).