بيان مهم من سفارة الإمارات في موسكو للمواطنين المسافرين إلى روسيا

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو بيانا مهما للمواطنين المسافرين إلى جمهورية روسيا الاتحادية.



وأكدت السفارة في بيانها الذي نشرته في حسابها الرسمي على " تويتر" على أنه يتعين على مواطني دولة الإمارات إجراء فحص كوفيد-19 (مسحة الأنف PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر، وإبراز نتيجة فحص سلبية للتمكن من الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة.

وشدت على ضرورة إجراء فحص PCR عند مغادرة روسيا الاتحادية إذا كانت وجهة المسافر مطارات أبوظبي أو الشارقة، يستثنى المسافرين إلى مطار دبي.

وأوضحت السفاره إنه عند الوصول إلى مطارات روسيا الاتحادية، يتوجّب على المواطن الاحتفاظ بنموذج استمارة الهجرة Immigration Form ، و الذي يقوم ضابط الجوازات في المطارات الروسية بتعبئته وتسليمه للمسافر، وذلك لمدى أهمية الاحتفاظ به حتى المغادرة من أراضي روسيا الاتحادية.

وشددة السفارة على إنه من المهم جداً الافصاح عن المبالغ المالية التي تتجاوز قيمتها 10,000 دولار أمريكي عند الوصول إلى مطارات روسيا الاتحادية. وضرورة تعبئة استمارة الإفصاح Declaration form عن المبالغ، وإن لم يتم الافصاح عنها سيتم مصادرتها أو تعرّض المسافر لتحمل ودفع غرامات مالية.

وحثت السفارة المواطنين على تجديد جوازات السفر قبل مغادرة الدولة، والتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، بحيث لا تقل عن 6 أشهر على الأقل. مع مراعاة استخدام صورة جواز سفر حديثة بملامح وتعابير وجه واضحة و طبيعية مطابقة للواقع وذلك لعدم تعرض المسافر للتأخير بالساعات من قبل مدقق الجواز في مطارات روسيا