شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يطالب «الطيران الأوروبية» تجنب المجال الجوي لبيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الاتحاد الأوروبي، شركة الطيران الأوروبية تجنب المجال الجوي لبيلاروسيا، كما قرر إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية.

وأعرب عديد من قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عن دعمهم لمعاقبة السلطات البيلاروسية لإجبارها رحلة تجارية على الهبوط واعتقال صحفي، ودعا بعضهم إلى توسيع نطاق الإجراءات العقابية لتشمل الحركة الجوية البيلاروسية.

وقبل توجهها إلى المحادثات مع نظرائها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن عقوبات إضافية ضد المسؤولين ومنع شركة الطيران البيلاروسية من الهبوط فى مطارات الاتحاد الأوروبي مطروحة على الطاولة.

وبالرغم من أنها قالت إن تفسيرات بيلاروس للحادث "لا تصدق تماما"، إلا أنها لم تعرب عن تأييدها لاتخاذ إجراءات محددة. وكان رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا أكثر صراحة، واصفا عملية الهبوط القسري بأنها كانت "مقيتة".