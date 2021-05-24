انت الان تتابع خبر 'الفطر الأسود'.. الحقيقة الكاملة بشأن وصوله لدول عربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والفطر الأسود " ميوكورمايكوسيس" -ويعرف أيضا باسم "فطار الغشاء المخاطي" هو عدوى فطرية تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها، وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها، وآلام في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.ويرتبط هذا المرض ارتباطا وثيقا بمرض السكري وبحالات ضعف جهاز المناعة. وقال خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة "كوفيد-19" لكبح الجهاز المناعي ربما يكون السبب في زيادة الحالات، وفقا لرويترز.

وتوضح بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54%، وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو الجسدي المصاب.

والأسابيع الأخيرة، أبلغت ولايات في مختلف أنحاء الهند عن أكثر من 5 آلاف إصابة بالمرض النادر أغلبها لأفراد مصابين بـ "كوفيد-19" أو يتعافون منه.



وكانت عدة وسائل إعلام نقلت عن حسام غانم، شقيق الراحل سمير غانم، تخطي الفنان الكوميدي كورونا ، وإصابته بفشل كلوي حاد، وإصابته بمرض "الفطر الأسود" في عينيه. وأشار شقيق الفنان إلى أن هذا المرض "من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

وفي وقت لاحق، نقلت وسائل إعلامية عن الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، قوله إنه لا صحة لكل ما يتردد بشأن انتشار الفطر الأسود في البلاد.

ومن جانبه قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات متلفزة "لا داعي للهلع والذعر والتهويل" دون توضيح وجود حالات مصابة بالفطر من عدمه، وفقا لما نقلت الأناضول.

لكن حسام حسني (رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا) قال إنه شخَّص حالتين بهذا المرض "لكن الأمر لم يكن له أي علاقة بفيروس كورونا".