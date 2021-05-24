انتشار أمني قرب 'ساحات' عدة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانتشار القوات الامنية قرب "ساحات" عدة في بغداد استعداداً لتظاهرات يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تباشر بالانتشار ضمن مقتربات ساحة الاندلس والفردوس وكهرمانة والتحرير

استعداداً لتظاهرات يوم غد".

وأضاف أنه "لغاية الان لم يصدر اي توجيه بقطع الطرق".

ومن المقرر أن تشهد بغداد يوم غد الثلاثاء تظاهرات حاشدة دعا لها ناشطون في العاصمة ومحافظات عدة للمطالبة بوقف عمليات "الاغتيال" التي تستهدفهم.