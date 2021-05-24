حظر تجول جزئي بولاية سودانية تشهد أعمال عنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر عبدالله شنقراي اوهاج، والي ولاية البحر الاحمر، شرق السودان، اليوم الأثنين، أمرا يحظر التجول والتجمهر في بعض مناطق الولاية.

وقال الوالي، في بيان صحفي: "يحظر التجوال في منطقة ديم النور والقادسية وأم القري (ولع) من الساعة الخامسة مساءا حتي الساعة الخامسة صباحا ".

كما يحظر التجمهر في الطريق الرئيسي والتجمعات في المقاهي والأندية في تلك المناطق، وفرض حظر مقاومة السلطات النظامية أو رفض الانصياع للأوامر أو التوجيهات، حسب البيان.

كما شمل الحظر منع نشر الشائعات أو التحريض لتاجيج الصراع بين المكونات القبلية عبر الوسائط المختلفة.

يأتي الحظر عقب مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 أخرين في اشتباكات قبلية اندلعت بالأحياء الشرقية لمدينة بورتسودان شرق السودان.

وطالب تجمع شباب النبي عامر والحباب بولاية البحر الاحمر الحكومة تغيير الوالي واللجنة الأمنية، بعد الأحداث الدموية التي شهدتها الولاية.

ودعوا في بيان حصلت "العين الاخبارية" على نسخه منها، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق من جانب الحكومة الفيدرالية في الخرطوم بشأن ما تشهده ولاية البحرالأحمر منذ سقوط نظام الإخوان الإرهابين من أعمال عنف.

وقال البيان: "مجلس الفتنة بقيادة الناظر ترك جماعة خارجة عن القانون تسعى لإشعال الحرب الأهلية في شرق السودان."، في إشارة إلى تجمع قبلي يشارك في أعمال العنف.

وطالبوا بايقاف خطاب الكراهية والعنصرية وإنشاء نيابات لجرائم المعلوماتية لرصد دعوات التحريض ومحاسبة مطلقيها، مشددين أن "إطلاق مبادرات التعايش السلمي يكون من الشعب وإلى الشعب وليس النخب والساسة وتجار المنظمات فقط." حسب البيان.