انتخابات إيران.. قائمة بأسماء المرشحين لسباق الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت وكالة أنباء فارس، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، قائمة بأسماء المرشحين الذين تمت المصادقة على أهلية خوضهم لسباق الانتخابات الرئاسية بإيران والمقررة في 18 يونيو/ حزيران المقبل.

ووفق معلومات حصل عليها مراسل الوكالة الإيرانية فإن الأسماء التي المصادقة على منحها صلاحية خوض الانتخابات هم: إبراهيم رئيسي من التيار الأصولي المتشدد، ومحسن رضائي، جنرال عسكري وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.

كما ضمت القائمة سعيد جليلي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعلي رضا زاكاني نائب متشدد، فضلا عن عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي عن التيار الإصلاحي وعلاوة على قاضي زاده هاشمي، متشدد نائب رئيس البرلمان الإيراني.



وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الدفاع الإيراني الأسبق حسين دهقان انسحابه من الترشح بالانتخابات الرئاسية لصالح إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء في البلاد.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الإثنين، أن دهقان أصدر بيانا يعلن فيه انسحابه بشكل رسمي من الترشح في انتخابات الرئاسة في دورتها الـ 13 لحساب المرشح رئيسي، والمحسوب على التيار الأصولي.