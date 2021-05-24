مبعوث أمريكي: سنواصل دعم ليبيا في طرد المرتزقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أنه سيواصل دعم الرغبة الليبية في طرد المرتزقة والقوات الأجنبية.

وقال نورلاند، في تصريحات نقلتها السفارة الأمريكية في القاهرة أثناء زيارته إلى مصر، إن الولايات المتحدة ومصر لديهما مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي وليس عسكريا في ليبيا من أجل استقرار المنطقة وأمنها وخروج المرتزقة ونمو دولة الجوار اقتصادياً.



وفي وقت سابق الجمعة، شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، مباحثات أمريكية ليبية، تناولت تطورات الأوضاع والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ورئيس بعثتها الدبلوماسية، ريتشارد نولارند، الخميس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة، لمناقشة خارطة الطريق في ليبيا ودور مجلس النواب فيها.



خارطة الطريق

وقال مجلس النواب، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن نورلاند بحث مع عقيلة صالح، تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.



وأكد الجانبان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول القادم، بحسب البيان.



اختصاص أصيل

من جانبه، قال نورلاند إن اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد الميزانية العامة للدولة "اختصاص أصيل" لمجلس النواب.



وأوضح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قيادة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة ستكون ضرورية لتوفير الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات 24 ديسمبر.



ورغم إنتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".



وشاركت مصر عبر السنوات الماضية بإيجابية ومبادرات لحل الأزمة الليبية، كما استضافت اللجنة العسكرية في مدينة الغردقة (شرق) وصولا لاتفاق وقف إطلاق النار.



وسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى الدفع بجارتها الغربية إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.



وأصدرت مصر "إعلان القاهرة" في يونيو/حزيران الماضي، الذي رسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، كان منح السلطات الانتقالية الثقة أحد فصولها.



والشهر الماضي، زار وفد مصري رفيع المستوى بقيادة 11 وزير بجانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة الليبية طرابلس، وتم التوقيع على 11 وثيقة تعاون مشترك بين البلدين، توزعت على قطاعات مختلفة.ومؤخر، أجريت مباحثات جديدة للمبعوث الأممي إلى ليبيا يقودها هذه المرة من تركيا لعلها تكون نقطة انطلاق حقيقية لسحب مرتزقة أنقرة من ليبيا.