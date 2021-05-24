الولايات المتحدة.. انخفاض أعداد إصابات كورونا عند أدنى مستوى خلال نحو عام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أدنى حصيلة إصابات جديدة بكورونا خلال نحو عام تقريبا، حيث انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بنسبة بلغت 26 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ووفقا لتحليل أجرته وكالة "رويترز" لبيانات الولايات والمقاطعات الأمريكية، فإن أعداد الإصابات بالفيروس وصلت إلى ما دون 180 ألفا بقليل.

وأشار النحليل إلى أن معدلات الوفيات بسبب كورونا انخفضت بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى 3969 وفاة خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو، وهي أدنى حصيلة للوفيات خلال أسبوع منذ مارس 2020.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 39 في المئة من سكان البلاد تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس بجرعتيه حتى أمس الأحد، في حين تلقى 49 في المئة جرعة واحدة على الأقل.