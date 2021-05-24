عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية القمر المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ظاهر ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين في جمهورية القمر المتحدة.



وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ظاهر ذو الكمال مؤكدا التطور المستمر في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة والحرص على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

وتناول اللقاء مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياته والعمل على إيصال لقاح المرض إلى كافة الدول.