السعودية: وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.



وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.