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السعودية: وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر : وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

 أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة  الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

 

وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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