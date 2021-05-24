شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الليبي يعلّق جلساته إلى اليوم لاعتماد الميزانية المعدلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّق مجلس النواب الليبي جلساته التي انطلقت، صباح الاثنين، في طبرق، إلى اليوم الثلاثاء، لاعتماد الميزانية المعدلة لحكومة الوحدة الوطنية، فيما أكدت مجموعة العمل الأممية الاقتصادية اتفاقها على مواصلة الحفاظ على زخم المسار الاقتصادي في ليبيا، في حين عقدت اللجنة المشتركة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني، أمس الاثنين، اجتماعاً مشتركاً تمت خلاله مناقشة ملف مراقبة الانتخابات استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال)، فإنه سيتم اعتماد الباب الأول من الميزانية المتعلق بالمرتبات ومن دون أية عراقيل، أما بقية البنود فقد يؤجل النظر فيها إلى الأسبوع المقبل، ريثما يتم التوافق على المناصب السيادية.

إلى ذلك، عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، بما في ذلك منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينا، إلى جانب السفير المصري محمد أبو بكر، والمبعوث الخاص الأمريكي، السفير ريتشارد نورلاند، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، اجتماعاً، أمس الأول الأحد، مع حكومة الوحدة الوطنية لاستعراض المسار الاقتصادي وبحث التعاون بشأن سبل المضي قدماً.

واتفق جميع المشاركين على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تحقق في المسار الاقتصادي، بما في ذلك مواصلة وضع السياسات الحيوية ومواءمتها والمضي قدماً في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية. وكان من بين القضايا التي نوقشت أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية الوطنية لعام 2021.

(وكالات)