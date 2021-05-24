شكرا لقرائتكم خبر عن قوات بريطانية تشارك في مكافحة الإرهاب بالصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت الحكومة البريطانية إلى اعتزامها إرسال 250 جندياً إلى الصومال؛ للمشاركة في محاربة حركة الشباب الإرهابية، وأن الخطوة ستتم «خلال الأشهر ال 12 المقبلة»، فيما بدأت بمدينة «جالكعيو»، أمس الاثنين، أعمال مؤتمر حول محاربة التطرف والإرهاب بحضور مسؤولين من الصومال وخاصة من محافظة بونتلاند الإقليمية.

ولفتت صحيفة «الصومال الجديد» إلى أن هذا التوجه البريطاني يأتي «بعد أشهر فقط من إعلان إنشاء لواء العمليات الخاصة من قبل قائد القوات الجوية الخاصة السابق الجنرال السير مارك كارلتون سميث، الذي يرأس حالياً الجيش البريطاني».

ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها أن «القوات التي سترسلها بريطانيا إلى الصومال ستقوم بتدريب القوات الخاصة في البلاد على تكتيكات مكافحة التمرد؛ لتقوم بمكافحة حركة الشباب المتشددة».

وأوضحت هذه المصادر: إن «القوات البريطانية التي يطلق عليها اسم «رينجرز» ستحل محل القوات الأمريكية الخاصة التي كانت تدرب القوات الصومالية».

من جهة أخرى، بدأت بمدينة جالكعيو، أمس الاثنين، أعمال مؤتمر حول محاربة التطرف والإرهاب بحضور مسؤولين من الصومال وخاصة من محافظة بونتلاند الإقليمية.

وناقش المشاركون في المؤتمر قضايا الأمن ومواجهة فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تشكل خطراً على الأمن العام في المناطق التابعة لمحافظة بونتلاند.

(وكالات)