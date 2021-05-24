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السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

25 مايو 2021

00:34 صباحا

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، «واس»، أنه صدر عن الديوان الملكي بيان، جاء فيه انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى على جثمانها، الثلاثاء، في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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