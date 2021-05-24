شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
25 مايو 2021
00:34 صباحا
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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، «واس»، أنه صدر عن الديوان الملكي بيان، جاء فيه انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى على جثمانها، الثلاثاء، في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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