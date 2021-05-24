السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، «واس»، أنه صدر عن الديوان الملكي بيان، جاء فيه انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى على جثمانها، الثلاثاء، في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.