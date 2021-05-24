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فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على بيلاروسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الاثنين، بردّ قوي جداً من جانب الاتحاد الأوروبي على نظام رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، بعد تحويل مسار طائرة كانت تقل معارضاً للنظام البيلاروسي.

وشدّدت فون دير لايين على أن الرد: سيكون قوياً جداً، لأن السلوك كان مشيناً. على لوكاشينكو ونظامه أن يفهما أن هذا الأمر ستكون له تداعيات.. مشيرة خصوصاً إلى إمكان فرض عقوبات على قطاع الطيران البيلاروسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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