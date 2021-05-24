شكرا لقرائتكم خبر عن فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على بيلاروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الاثنين، بردّ قوي جداً من جانب الاتحاد الأوروبي على نظام رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، بعد تحويل مسار طائرة كانت تقل معارضاً للنظام البيلاروسي.

وشدّدت فون دير لايين على أن الرد: سيكون قوياً جداً، لأن السلوك كان مشيناً. على لوكاشينكو ونظامه أن يفهما أن هذا الأمر ستكون له تداعيات.. مشيرة خصوصاً إلى إمكان فرض عقوبات على قطاع الطيران البيلاروسي.