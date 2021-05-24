عسكريون يعتقلون رئيس مالي ووزيره الأول إثر تعديل حكومي

احتجز جنود ماليون غاضبون، مساء الاثنين، الرئيس الانتقالي باه انداو، والوزير الأول مختار وان، وبعض كبار المسؤولين؛ احتجاجاً على تعديل حكومي جرى في وقت سابق أمس الاثنين. وقالت وسائل إعلام مالية: إن المسؤولين جرى اقتيادهم إلى ثكنة كاتي العسكرية، بالقرب من العاصمة المالية باماكو، وهي الثكنة التي انطلق منها الانقلاب العسكري الذي عرفته مالي خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

ويحتج الجنود على التشكيلة الجديدة للحكومة، التي أعلنت أمس الاثنين، من طرف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، قبيل ساعات من تحركهم لاعتقال المذكورين.

وينتمي أغلب الجنود الغاضبين، إلى سلك الحرس الوطني، إضافة إلى جنود من الدرك الوطني، وفقاً لتلك الوسائل. وقالت المصادر: ان بوادر انقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.

ويهدف تحرك العسكريين فيما يبدو للضغط على الرئيس ورئيس الحكومة؛ لسحب قرار إقالة وزير الدفاع، بعد تعديل حكومي عزل وزيري الدفاع والأمن.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيراً. لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني. من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، «إن عسكريين اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس». ودعت السفارة الأمريكية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.

وقالت السفارة الأمريكية: إنها تلقت تقارير «عن زيادة النشاط العسكري في باماكو». ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية؛ للحصول على التحديثات.

يشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيساً مؤقتاً لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس/ آب، أطاح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائباً للرئيس خلال الفترة الانتقالية؛ وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو، وفق ما نقلته «رويترز». وكانت حركة «ام 5» المعارضة دعت الشهر الجاري الى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة «أكثر شرعية والتزاما بالقانون». (وكالات)