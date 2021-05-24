شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يسلّم الحكومة اليمنية طفلاً جنّدته الميليشيات الحوثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن- ”الخليج 365”:

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إعادة وتسليم طفل مجند من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى الحكومة اليمنية الشرعية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت، صباح الاثنين، بإعادة وتسليم أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضح العميد المالكي أن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية تمت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وبيّن العميد المالكي أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح بقيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإعادة تأهيل وتسليم ما مجموعه (147) طفلاً يمنياً منذ بداية الأزمة اليمنية تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل.

وفي فبراير الماضي، كشف تقرير حقوقي دولي عن تجنيد ميليشيا الحوثي نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014. وذكر التقرير أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم.