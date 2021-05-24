شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة جزائرية: أحزاب تستميل الناخبين بمترشحات حسناوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدثت صحيفة جزائرية عن وجود «منافسة شرسة بين الجميلات» للوصول إلى قبة البرلمان، لافتة إلى أن هذه الظاهرة جديدة واستثنائية ولم تعرفها البلاد من قبل، فيما قرّر مجلس الانضباط العسكري في الجزائر، بطلب من الرئيس عبدالمجيد تبون، تجريد القائد السابق لجهاز المخابرات الداخلية، الجنرال واسيني بوعزة، من رتبته وتنزيلها لأدنى رتبة، وهي جندي، في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر.

وتحدثت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن وجود «منافسة شرسة بين الجميلات» للوصول إلى قبة البرلمان. وأشارت إلى أن ملصقات المترشحين تحولت «إلى شبه مجلات لعارضات الأزياء، والممثلات والحسناوات اللواتي أثارت صورهن جدلاً وانتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يطلق على البرلمان الجديد لقب (برلمان الحسناوات)».

وأثارت صور المترشحات وفقاً للصحيفة، جدلاً واسعاً على موقع «فيسبوك»، لأن البعض استنكر ما اعتبره مبالغة «في لباس بعض المترشحات، وزينتهن». ونقلت الصحيفة عدة تعليقات من بينها تساؤل أحدهم عما إذا «كانت بعض الأحزاب أو القوائم الحرة، اشترطت وجود قدر من الجمال للمترشحات، لأن أغلبية المترشحات حسناوات»، فيما وصف آخر ما يجري بأنه «نضال ناعم». كما أفيد أيضا بأن كثيرين تساءلوا عن «التسمية التي ستطلق على البرلمان القادم، بعدما وصف سابقه ببرلمان الحفافات «الحلاقات»، فهل ستكون برلمان (الحسناوات)».

من جانب آخر، كشفت صحيفة «الوطن» الجزائرية الناطقة بالفرنسية عن أن قرار التجريد جاء بناء على طلب رئيس البلاد عبدالمجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع.

وشغل العميد واسيني بوعزة منصب «مدير الأمن الداخلي» التابع لجهاز المخابرات من إبريل/ نيسان 2019 إلى الشهر ذاته من 2020 بعد إقالته من قبل الرئيس.

وأصدر القضاء الجزائري حكمين نافذين بالسجن على مدير جهاز الأمن الداخلي السابق ب8 سنوات، ثم 16 سنة سجناً في تهم ثقيلة عدة.

ومن أبرز التهم التي وجهت له «عدم الامتثال للأوامر العسكرية، واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع، وعرقلة عمل العدالة، وإهانة هيئة نظامية بالقول، والتزوير واستعمال المزور، وكذا حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع».

ويعد بوعزة، أول ضابط بارز في جهاز المخابرات الجزائرية يعتقل وبسجن في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، تبعه سجن ومتابعات قضائية ضد عدد من كبار الضباط في شبهات تورطهم في قضية المساعد الأول «قرميط بونويرة» الذي استعادته الجزائر من تركيا بعد فراره ب«ملفات عسكرية حساسة».

كما كشفت وسائل إعلام محلية، أمس الأول الأحد، عن أن التحقيقات مع الجنرال المسجون أثبتت تورطه في «محاولة فرض» أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019. (وكالات)