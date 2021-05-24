شكرا لقرائتكم خبر عن مطاعم «بيتزا هت» تودع اللبنانيين برسالة مؤثرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مطاعم «بيتزا هت» إغلاق فروعها في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانيها هذا البلد، وودعت زبائنها برسالة مؤثرة.

ونشرت سلسلة المطاعم العالمية بياناً على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه باللهجة اللبنانية: «بهيدا المطرح ذكريات كتير، مرقنا بأيام حلوة كتير سوا، وكان هيدا المطرح جامع كل الأجيال من غدا العيلة نهار الأحد أو بيتزا للولاد بعد المدرسة لجمعة الأصحاب اللي عم يتخانقوا على العجينة المحشية بالجبنة، للـ «ألو» على 1212، وأكيد في غيرها أكتر كتير».

وأضاف البيان: «تعودتوا علينا نقدم لكم أعلى جودة وأحسن تجربة وحتى ما نخذلكن، قررنا نطوي صفحة حلوة منودعكن.. منشكركن من كل قلبنا على محبتكن إلنا من سنين، وعاللحظات يللي ما بتنتسى.. خلوا هالذكريات الحلوة ببالكن.. شي نهار، رح نرجع نعمل ذكريات أحلى».

وأشارت «بيتزا هت» التي تملك 8 فروع في جميع أنحاء لبنان أغلقت جميعها، إلى عدم قدرتها على تقديم خدمة مميزة لذلك فضلت الإغلاق، وهي ليست الوحيدة التي ودعت اللبنانيين فقد أغلقت قبلها متاجر عالمية مثل «إتش أند إم»، و«نايكي»، و«أديداس» وغيرها.

وهي ليست المرة الأولى التي تغلق فيها «بيتزا هت» فقد أغلقت العام الماضي لمدة يومين بسبب تأخر وصول المواد الأساسية من الخارج.

ونظراً لسعر الصرف المتقلب والمذهل من الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية، لم يكن أمام الشركات الغذائية في جميع أنحاء لبنان خيار سوى خفض جودة منتجاتها أو رفع الأسعار أو الإغلاق.