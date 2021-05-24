شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسابقة «أجمل القصائد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021)، عن بدء استقبال المشاركات في مسابقة «أجمل القصائد في وصف الطير والمقناص»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 27 سبتمبر/ أيلول، ولغاية 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

ويحظى المعرض برعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.