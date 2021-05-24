شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تُنير المنطقة الوسطى بـ 1034 عموداً وتمد الطاقة لـ 12 مشروعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات التطويرية بالمنطقة، تضمنت تركيب 1034 عمود إنارة في عدد من المناطق والشعبيات، حيث تم إنارة طريق سهيلة، وعدد من المشروعات في مناطق الوشاح والبستان وفلي ومليحة وتل الزعفران وطريق شوكة بالمنطقة الوسطى، وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها، لخدمة الأهالي في هذه المناطق، وتوفير الأمن والسلامة لسائقي السيارات على الطرق، كما تم الانتهاء من صيانة 294 عمود إنارة بمناطق متفرقة، شملت المدام، فلي، الذيد، الطيبة.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى، أنه تم خلال الربع الأول من عام 2021 توصيل خدمات الكهرباء ل 12 مشروعاً ومنشأة تجارية، كما تم تركيب «كيبلات» كهربائية بمناطق متفرقة، والانتهاء من إجراء الصيانة الدورية ل 83 صندوق إنارة، واستبدال كشافات كهرباء قديمة بأخرى حديثة ل 50 كشافاً، وإنجاز إنارة مدخل شعبية مليحة الغربية بتركيب 23 عمود إنارة، والانتهاء من إنارة طريق سهيلة بتركيب 34 عموداً، وإنارة شعبية وشاح بتركيب 36 عمود إنارة، والانتهاء من إنارة منطقة البستان بتركيب 34 عمود إنارة.