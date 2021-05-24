شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف طالب يشاركون في مسابقة رسم «الإمارات للبيئة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت الدورة الخامسة عشرة من مسابقة الرسم البيئي لمجموعة عمل الإمارات للبيئة نجاحاً كبيراً، بعد أن شهدت مشاركة أكثر من 100,000 طالب وطالبة من 110 مدارس، احتفت بهم المجموعة عبر حفل افتراضي نظمته للإعلان عن الفائزين.

وقالت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة: «تسعى المسابقة السنوية للرسم البيئي إلى رعاية إبداع الأجيال الشابة وزيادة فهمهم لتحديات الاستدامة، ما يؤدي إلى تنمية شعورهم بالعناية واحترام البيئة من خلال الفن».

وتضمنت المسابقة هذا العام ثلاثة مواضيع، حيث تم تطرح موضوع «رؤيتك للتنوع البيولوجي بحلول عام 2030» للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات في ارتباط وثيق مع استراتيجية التنوع البيولوجي لعام 2030، وهي خطة شاملة وطموحة طويلة الأجل لحماية الطبيعة وعكس تدهور النظم البيئية، وتماشياً مع هدف الإمارات الطموح المتمثل في تقديم واحد من أكثر المعارض العالمية استدامة على الإطلاق، ساهمت المجموعة بشكل أكبر من خلال موضوع «إكسبو دبي ومستقبل الاستدامة» الذي طرح للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة، ما شجعهم على التصور وإلهام الآخرين لإعادة تأكيد التزامهم بالبيئة وحماية الأرض للأجيال القادمة.