شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف كاميرا تغطي رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكد العميد د. محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خلال برنامج العين الساهرة، الذي تقدمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، أن نظام (حماية) يضم حالياً شبكة موسعة تتكون من 150 ألف كاميرا مراقبة، تغطي الامتداد الجغرافي للإمارة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الإدارة العامة للعمليات المركزية وهيئة الموارد العامة في الإمارة، في تعزيز العملية الرقابية في الطرق والمنشآت العامة والخاصة.

وأكد أن أجهزة «الرادار» التي دشنت على تقاطعات الإشارات الضوئية في رأس الخيمة، لعبت دوراً حيوياً في خفض الحوادث والمخالفات المرورية، لافتاً إلى أن حملة (كلنا بالميدان)، أواخر رمضان، ساهمت في تعزيز التزام مستخدمي الطرق بالقوانين المرورية، ما أفضى إلى تراجع الحوادث والمخالفات خلال عطلة العيد الأخيرة.