حاضنة المعرفة

شارقة الثقافة والبسمة.. شارقة سلطان الحضارة والانفتاح والعمق التربوي والأخلاقي، أنشأت قبل اثني عشر عاماً، مهرجاناً قرائياً تخصّص في الطفل، وهذا سبق ثقافي معرفي؛ فمعظم الدول لديها معارض كتب وتتميّز في ما تقدّمه، وبالتأكيد لدى هذه المعارض أجنحة لكتب الأطفال، لكن أن تقدم مدينة على إقامة «مهرجان» للأطفال لتحفيز الإبداع لديهم بكل أنواعه وأشكاله، من قراءة وفن ومسرح وأدب، والشعار الذي تبنّاه المهرجان «لخيالك»، يجسّد هذا التميّز، حيث يطلب من الأطفال إطلاق العنان لخيالاتهم، بكل تلك الإبداعات، لأن معظم الإبداعات تبدأ ب «تخيّل» يقود تلقائياً إلى التجربة والمحاولة ثم «التطبيق».

المهرجان الذي انطلق في 19 مايو/ أيار، ويستمر حتى 29 منه، تتجسّد أهميته، كذلك، بافتتاح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لفعالياته، ثمّ تجوّله على أجنحته جميعها، ومتابعته لكل التفاصيل.. ثم تخصيصه 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات هذه الدورة، تجسيداً لرؤيته الرامية إلى إثراء المكتبات العامة في إمارة الشارقة بمحتوى جديد ونوعي مخصص للأطفال واليافعين والشباب.

ثمّ زيارة قرينة سمّوه، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي توجّه باستمرار، بما يرمي إلى تأسيس الإنسان منذ النشأة الأولى على حبّ الكتاب والمعرفة والثقافة، وتأكيد مكانة الأطفال محرّكاً لمسيرة النهضة، والانطلاق من حقيقة أن الاهتمام بمعارف الأجيال الجديدة وإبداعاتهم، هو ارتقاء بالمجتمع بأكمله.

والمهرجان، بأعوامه الاثني عشر، بات إحدى الركائز التنموية التي تترجم هذه الرؤى الحضارية؛ حيث يشارك في دورة هذا العام 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية، ونخبة من الكتاب والفنانين يقدمون للأطفال واليافعين 537 فعالية، وأنشطة متخصصة وسلسلة عروض مسرحية تجمع النجوم العرب.

وهناك المعرض المصاحب للمهرجان الذي يشارك فيه 395 مبدعاً من 50 دولة.

استضافة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لهذه النخبة من المختصين والفنانين العرب والأجانب، وعرض «كتاب الأحلام»، أول عمل مسرحي من إنتاج «هيئة الشارقة للكتاب»، الذي يعرض لأول مرّة ضمن برنامج فعاليات المهرجان؛ كلّها تصبّ في هذا المنحى.

هذه الأيام العشرة المكتظة، ليست أياماً عادية لأطفالنا ويافعينا، بل هي خزين معرفي علمي، ينتج جيلاً مبدعاً يمتلك مقوّمات أصيلة للاستمرار في مسيرة النهضة الاستثنائية التي تتميّز بها إمارات المستقبل الواعد، فالجيل المثقف الواعي المبتكر، يصنع هذا المستقبل الذي ننتظره جميعاً.

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