رغم إطلاق النار.. الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ٢٥٣ شهيدًا بينهم ٦٦ طفلاً.

وذكرت مصادر طبية مساء الاثنين، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن ارتفاع شهداء ضحايا العدوان على غزة، بعد استشهاد شاب (23 عاما) من سكان بلدة خزاعة شرق خان يونس متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد شخصًا، من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة متأثرًا بجروح أصيب بها في الحادي عشر من مايو الماضي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت طواقم الإنقاذ والاسعاف في خان يونس، جنوب قطاع غزة، انتشلت مساء اليوم، جثامين 4 شبان من شرق المدينة قضوا في منطقة الفخاري شرق المدينة.