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روسيا والسعودية تبحثان سبل التعاون بين البلدين وقضايا الشرق الأوسط

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، سفير المملكة العربية في موسكو، عبد الرحمن الأحمد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن الطرفين بحثا جوانب الأجندة الثنائية، بما فيها التعاون بين موسكو والرياض ضمن مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، مضيفة أن المحادثات تناولت أيضا "قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في اليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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