"المشدد للمتهمين باغتصاب فتاة "التيك توك" وسفاح الجيزة إلى مستشفى الأمراض النفسية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تفاصيل مقتل شاب على يد صياد في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعنوان (مقتل شاب على يد آخر قام بإطلاق النار عليه بقرية ميت بره بقويسنا).

مصدر أمنى ينفى صحة تقرير حقوقي بوجود 30 ألف غارمة بالسجون

نفى مصدر أمنى صحة التقرير الصحفى الذى تم تداوله بإحدى الصحف تحت عنوان (تقرير حقوقى يرصد وجود 30 ألف غارمة بالسجون) بشأن التقرير الصادر عن وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول الغارمات فى مصر تحت عنوان "التوقيع على بياض .. الطريق إلى السجن" حول عدم وجود إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات فى مصر، وأنه وفقاً لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى 30 ألف سجينة غارمة، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20 – 25 % من السجناء فى مصر - حسبما جاء بالتقرير-.

مصدر يكشف كواليس حريق بمجزر سفاجا الآلي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق هائل بمجزر سفاجا الآلى بمحافظة البحر الأحمر.

إيداعه خلال أيام.. سفاح الجيزة يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية

وقع قذافي فراج المشهور إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، تمهيدًا لتنفيذ قرار المحكمة بعرضه على مستشفى نفسي للتأكد من مدى مسؤوليته عن تصرفاته وسلامة قواه العقلية وفت ارتكاب جرائمه الأربعة بقتل زوجته وصديقه وشقيقة إحدى زوجاته وفتاة اخرى.

مساعد وزير الداخلية للسجون: المنيا تضم 3 سجون وإجراء 12 عملية نوعية

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بأن منطقة سجون المنيا الحديدة، تضم 3 سجون وهما: "سجن ليمان، وسجن شديد الحراسة، وسجن آخر"، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لخدمة نزلاء السجون.

تجديد حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يومًا لتعريض حياة المواطنين للخطر

قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يومًا، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

السجن المشدد 5 و10 سنوات للمتهمين باغتصاب وهتك عرض فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة مازن إبراهيم، بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات لشيماء أحمد؛ لاتهامهما باغتصاب وهتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات في قضية منة عبد العزيز، الشهيرة بـ "فتاة التيك توك".

لمرافعة النيابة.. تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" لـ 25 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة السيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس"، لجلسة 25 يوليو لمرافعة النيابة العامة.

قتل شابا بسب ركنة سيارة بصفط اللبن.. تجديد حبس حارس عقار 15 يومًا

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس حارس العقار المتهم بقتل شاب بسبب ركنة سيارة بصفط اللبن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.