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F16 اليونانية تصل السعودية للمشاركة في تمرين عين الصقر 2

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​وصلت اليوم الى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تمرين "عين الصقر 2" والذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي. وكان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني.

وأكد القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية هذا التمرين الذي ينفذ في نسختة الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية، وكذلك الاحترازات الوقائية لجائحة .

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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