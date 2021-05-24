F16 اليونانية تصل السعودية للمشاركة في تمرين عين الصقر 2

وأكد القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية هذا التمرين الذي ينفذ في نسختة الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية، وكذلك الاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.
ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.
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