خادم الحرمين يتلقى اتصالين من رئيسي أفغانستان ونيجيريا

وتلقى الملك سلمان أيضا اتصالا من رئيس نيجيريا محمد بخاري هنأه فيه بعيد الفطر المبارك. وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة المباركة. كما عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه لفخامته في وفاة قائد الجيش النيجيري، ومواساته لذوي الفقيد. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما بعث خادم الحرمين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة، إلى رئيس زامبيا إدغار شاغوا لونغو، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الإفريقي. وكذلك بعثا برقيتي تهنئة، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
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