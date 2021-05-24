تظاهرات تندد بعمليات الخطف النيجيري

تظاهر مئات المحتجين الغاضبين عند مداخل أبوجا وأغلقوا طريقاً سريعاً تنديداً بالارتفاع الهائل في عمليات الخطف مقابل فدية في ضواحي العاصمة النيجيرية.

نصبت مجموعات من الشبان حواجز من الإطارات المحترقة على الطريق بين أبوجا وكادونا المؤدية إلى شمال البلاد في منطقة تافا، وأضرمت النيران في مركز للشرطة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وغنى المتظاهرون وهتفوا وهم يسيرون على الطريق «يجب أن تتوقف عمليات الخطف» في مشهد من الفوضى والغضب العارم.

وقال أحد المتظاهرين مفضلاً عدم الكشف عن هويته كغيره من المحتجين «قبل خمسة أيام خطفوا أربعة أشخاص. وبالأمس عادوا وخطفوا ستة عشر».

تعاني نيجيريا، من انعدام الأمن ولا سيما عمليات الخطف لقاء فدية .