تظاهرات تندد بعمليات الخطف النيجيري

نصبت مجموعات من الشبان حواجز من الإطارات المحترقة على الطريق بين أبوجا وكادونا المؤدية إلى شمال البلاد في منطقة تافا، وأضرمت النيران في مركز للشرطة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وغنى المتظاهرون وهتفوا وهم يسيرون على الطريق «يجب أن تتوقف عمليات الخطف» في مشهد من الفوضى والغضب العارم.
وقال أحد المتظاهرين مفضلاً عدم الكشف عن هويته كغيره من المحتجين «قبل خمسة أيام خطفوا أربعة أشخاص. وبالأمس عادوا وخطفوا ستة عشر».
تعاني نيجيريا، من انعدام الأمن ولا سيما عمليات الخطف لقاء فدية .
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