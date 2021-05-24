بيلاروس ترفض الانتقادات بشأن طائرة رايان

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروس أناتولي جلاس إن بيلاروس مستعدة لأي تحقيق دولي بشأن إجبار طائرة ركاب على الهبوط في مينسك.

وقال جلاس «إنني متأكد أننا نستطيع ضمان الشفافية الكاملة في هذا الأمر»، مضيفا «أن بيلاروس على استعداد» لاستقبال خبراء«والافصاح عن أي معلومات.

كما دافع المتحدث عن تصرفات بيلاروس، قائلا إنها اتبعت القواعد الدولية تماما ورفض انتقادات الاتحاد الأوروبي.

ولم يشر بيان الوزارة للصحفي رومان بروتاسيفيتش، الذي تم اعتقاله في مينسك لدى هبوط الطائرة.

حيث أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير، مايكل أوليري، عن اعتقاده بأن عملاء للجنة أمن الدولة لجمهورية بيلاروس (كيه.جي.بي) كانوا على متن طائرة الركاب التي أُجبرت على الهبوط في مينسك هذا الأسبوع.

وقال رئيس شركة الخطوط الجوية الأيرلندية الاقتصادية لمحطة»نيوزتوك«الإذاعية:»يبدو أن نية السلطات كانت توقيف صحفي ورفيقه

في السفر». وأضاف: « نعتقد أنه كان هناك بعض عملاء لجهاز«كي جي بي» في المطار أيضا».