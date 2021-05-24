شهادات مروعة لأطباء شهدوا "الفطر الأسود"

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبوضيف (القاهرة)

في صباح يوم السبت كان الدكتور أكشاي ناير، جراح العيون المقيم في مومباي ينتظر إجراء عملية جراحية لامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا تعافت من نوبة Covid-19 قبل ثلاثة أسابيع، داخل الجراحة كان اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة يعمل بالفعل على المريض المصاب بمرض السكري، كان قد أدخل أنبوبًا في أنفها وكان يزيل الأنسجة المصابة بالفطريات وهي عدوى فطرية نادرة ولكنها خطيرة.

تؤثر هذه العدوى العدوانية على الأنف والعين وأحيانًا الدماغ، بعد أن انتهى زميله، سيجري الدكتور ناير إجراءً مدته ثلاث ساعات لإزالة عين المريض، أخبرتني الدكتورة ناير: «سأزيل عينها لإنقاذ حياتها. هذه هي الطريقة التي يعمل بها هذا المرض».

مع اندلاع الموجة الثانية من كوفيد 19 في الهند، يبلغ أطباء بحسب تقرير نشرته «بي بي سي» عن سلسلة من الحالات التي تنطوي على عدوى نادرة - تسمى أيضًا «الفطريات السوداء» - بين مرضى Covid-19 المتعافين ما هو فطر الغشاء المخاطي؟ يعتقد الأطباء أن فطر الغشاء المخاطي الذي يبلغ فيه معدل الوفيات الإجمالي 50٪، قد يكون ناتجًا عن استخدام المضادات وهو علاج منقذ للحياة لمرضى كوفيد -19 المصابين بأمراض خطيرة وحادة، فتقلل الستيرويدات من الالتهاب في الرئتين بالنسبة لـ Covid-19 ويبدو أنها تساعد في وقف بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث عندما يتفوق جهاز المناعة في الجسم على مكافحة فيروس كورونا.

لكنها تقلل أيضًا من المناعة وترفع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري وغير المصابين بمرض كوفيد -19. يشير الأطباء إلى أن هذا الانخفاض في المناعة يمكن أن يؤدي إلى حالات الإصابة بالفطريات المخاطية، فإنه يؤثر على الجيوب الأنفية والدماغ والرئتين ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

وفطر الغشاء المخاطي هو عدوى نادرة جدًا، ينتج عن التعرض لعفن المخاط الذي يوجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضراوات المتحللة. يقول الدكتور ناير: «إنه موجود في كل مكان ويوجد في التربة والهواء وحتى في أنف ومخاط الأشخاص الأصحاء».

يقول الدكتور ناير: «يقلل مرض السكري من دفاعات الجسم المناعية، ويؤدي فيروس كورونا إلى تفاقمه، ومن ثم تعمل الستيرويدات التي تساعد في محاربة كوفيد -19 كوقود للنار».

ويضيف الدكتور ناير - الذي يعمل في ثلاثة مستشفيات في مومباي، إحدى أكثر المدن تضررًا في الموجة الثانية - إنه شاهد بالفعل نحو 40 مريضًا يعانون من العدوى الفطرية في أبريل.

كان الكثير منهم من مرضى السكر وتعافوا من Covid-19 في المنزل. كان لا بد من استئصال عين أحد عشر منهم جراحيًا.

بين ديسمبر وفبراير، أبلغ ستة فقط من زملائه في خمس مدن - مومباي وبنغالور وحيدر أباد ودلهي وبون - عن 58 حالة إصابة.

تعاقد معظم المرضى عليه ما بين 12 إلى 15 يومًا بعد الشفاء من Covid-19. أبلغ مستشفى سيون المزدحم في مومباي عن 24 حالة إصابة بالمرض في الشهرين الماضيين، ارتفاعًا من ست حالات سنويًا، وفقًا للدكتورة رينوكا برادو، رئيسة قسم الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى.

كان على أحد عشر منهم أن يفقد عينه، وتوفي ستة منهم. معظم مرضاها هم من مرضى السكري في منتصف العمر والذين أصيبوا بالفطر بعد أسبوعين من تعافيهم من Covid-19. قالت: «نحن نشهد بالفعل حالتين إلى ثلاث حالات في الأسبوع هنا.

إنه كابوس داخل جائحة». في مدينة بنغالور الجنوبية، يروي الدكتور راغراج هيغدي جراح العيون قصة مماثلة وقد شاهد 19 حالة من داء الفطريات المخاطية في الأسبوعين الماضيين، معظمهم من المرضى الشباب.

«كان بعضهم مريضاً لدرجة أننا لم نتمكن حتى من إجراء الجراحة لهم.» يقول الأطباء إنهم فوجئوا بشدة وتواتر هذه العدوى الفطرية خلال الموجة الثانية مقارنة ببعض الحالات خلال الموجة الأولى العام الماضي، يقول الدكتور ناير إنه صادف ما لا يزيد عن 10 حالات في مومباي في العامين الماضيين.

يقول: «هذا العام شيء مختلف». في بنغالور، لم يشهد الدكتور هيغدي أكثر من حالة أو حالتين سنويًا خلال أكثر من عقد من الممارسة. المرضى الذين يعانون من عدوى فطرية عادة ما يكون لديهم أعراض انسداد ونزيف في الأنف. تورم وألم في العين. تدلي الجفون. وفقدان البصر في النهاية. يمكن أن تكون هناك بقع سوداء من الجلد حول الأنف.

يقول الأطباء إن معظم مرضاهم يصلون متأخرين عندما يفقدون الرؤية بالفعل ويتعين على الأطباء إزالة العين جراحيًا لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ، فيقول الأطباء في الهند إن المرضى فقدوا بصرهم في كلتا العينين في بعض الحالات.

وفي حالات نادرة، يضطر الأطباء إلى استئصال عظم الفك جراحياً لمنع انتشار المرض، إن الحقن الوريدي المضاد للفطريات والذي يكلف 3500 روبية (48 دولارًا) للجرعة ويجب تناوله يوميًا لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع هو الدواء الوحيد الفعال ضد المرض.