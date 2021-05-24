نصائح لتجنب الإصابة بـ"الفطر الأسود"

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

لا يزال الخوف يحيط مرضى فيروس كورونا المستجد من الإصابة بمرض الفطر الأسود الذي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

ووجه أستاذ الباطنة ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد في مصر الدكتور محمد عز العرب، عدة نصائح لمرض فيروس كورونا لتجنب الإصابة بمرض الفطر الأسود، مؤكدا أن هذا المرض موجود منذ سنوات طويلة لكن الإصابة به نادرة.

ونصح عزب العرب مرضى فيروس كورونا، وغيرهم من الذين يعانون من ضعف المناعة بضرورة عدم تناول المضادات الحيوية والأدوية المثبطة للمناعة، وكذلك تجنب العلاج بالكورتيزون لتسبب ذلك في إضعاف مناعة الأشخاص، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود.

وأوضح أستاذ الباطنة لـ «الاتحاد»، ضرورة الابتعاد عن بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بالبروتوكولات التي وضعتها الجهات المسؤولة في مصر والمتابعة مع طبيب. وشدد عز العرب على عدم وجود علاقة مباشرة بين فيروس كورونا ومرض الفطر الأسود، لكنه يصيب الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة، موضحا أن اختلاط المرضين في بعض الأشخاص نتيجة ضعف مقاومة الجسم عند الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، فجر شقيق الراحل سمير غانم مفاجأة بإعلان الفنان الراحل بمرض الفطر الأسود والمعروف بخطورته حيث يُصاب الناس بداء الفطريات التي يوجد منها أنواع كثيرة ومختلفة عن طريق استنشاق هواء غير صحي أو نظيف، ويحتوي على الكثير من الخلايا الفطرية، مثل التي تنتشر في المستشفيات أو المنازل بطرق مختلفة.

وقبل أيام، اعترف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر الدكتور حسام حسني بتشخيص حالة أو اثنتين بمرض الفطر الأسود في مصر، مؤكداً عدم وجود دولة في العالم ليس بها هذه الفطريات الموجود منذ قديم الأزل.

