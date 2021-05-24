لماذا عينت إسرائيل مديراً جديداً للموساد؟

ابوظبي - سيف اليزيد - عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مديراً جديداً لجهاز الاستخبارات الموساد، وهو منصب رئيس وحساس يتصدى للتهديدات الخارجية.

وانضم دافيد بارنيع (56 عاماً)، الذي خدم كجندي مقاتل في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة المعروفة باسم سايرت ماتكال، للموساد في 1996.

ويشغل بارنيع منذ عام 2019 منصب نائب مدير الموساد، على ما أفاد مكتب نتنياهو.

وخلال احتفال لمناسبة التعيين الجديد، لمح نتنياهو إلى خطوات قد تتخذها إسرائيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وتجتمع القوى الدولية في فيينا منذ مطلع أبريل في مسعى لإعادة الولايات المتحدة مجدداً للاتفاق النووي الموقع في عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن أحادياً في 2018.

وأدى انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وما أعقبه من إعادة فرض عقوبات إلى تكثيف طهران لأنشطتها النووية. وتعارض إسرائيل بقوة هذا الاتفاق.