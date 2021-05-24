لأول مرة منذ 40 يوما.. الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مسؤولو الصحة في الهند يوم الاثنين عن أدنى معدل إصابة يومي بـ”كوفيد – 19″ خلال ما يقرب من 40 يوما.

وسجل المسؤولون 222315 إصابة جديدة يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 27 مليونا منذ بدء الوباء.

واليوم أيضا، تجاوزت الدولة الواقعة في جنوب آسيا المرحلة القاتمة المتمثلة في 300 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد – 19، وهو ثالث أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ويعتقد الخبراء أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات أكبر بكثير.

وبينما شهدت المدن الكبرى علامات تحسن في الأيام الأخيرة، لم ينته الفيروس من الهند بأي حال من الأحوال.

ويبدو أنه قد تسبب بالفعل في خسائر مروعة في المناطق الريفية الشاسعة بالبلاد، حيث تعيش غالبية السكان وحيث تكون الرعاية الصحية محدودة.

ومددت العاصمة الهندية نيودلهي الإغلاق العام بسبب كورونا، لكبح انتشار الفيروس في ظل الأرقام القياسية التي تسجلها العاصمة ومعظم مناطق الهند.

وأعلن رئيس وزراء نيودلهي ارفيند كيجرو تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 أيار/مايو الجاري.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن كيجروال القول إن عملية الخروج من إجراءات الإغلاق ستبدأ في 31 أيار/مايو الجاري بطريقة مرحلية في حال استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في التراجع.