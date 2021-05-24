إيران تقيم قاعدة عسكرية بالقرب من مناطق التحالف الدولي بسوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 9:44 مساءً

أقامت إيران مؤخرا قاعدة جديدة في ريف حلب بسوريا في منطقة مقابلة لمناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، حسب ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، على موقعه، اليوم الاثنين، أن القاعدة الجديدة تقع على تلة في قرية تعرف باسم حبوبة، وهي قريبة من مناطق وجود قوات التحالف الدولي و”قسد” التي تتمركز قرب ضفاف نهر الفرات”.

وهذه ليست القاعدة العسكرية الوحيدة هناك، حيث أعلن في أبريل/نيسان الماضي عن نقطة عسكرية سورية – روسية مشتركة، في المنطقة ذاتها، بريف حلب الشرقي، والتي تضم آليات ثقيلة ومركز اتصالات عسكري.

وحول مصدر الأسلحة والذخائر التي وصلت للقاعدة الإيرانية، لم يعرف عنها إلا أنها جاءت من منطقة غرب الفرات ومن البادية الحمصية، بحسب المرصد.

وذكر المرصد أن عمليات التوسع الإيرانية في حلب وريفها، بدأت منذ فترة، حيث يقوم لواء “فاطميون” الأفغاني الموالي لإيران، بمحاولة استقطاب شباب المنطقة للقتال ضمن صفوفهم وتقديم إغراءات مالية لهم، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها العائلات هناك.

ونقل المرصد عن مصادر (لم يسمها) أنه منذ فبراير وحتى الآن، استطاع لواء مليشيا فاطميون الإيراني تجنيد أكثر من 800 شخص.

وأودت الحرب في سوريا التي تدور منذ أكثر من عقد بحياة 388 ألف شخص وهجرت وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوت مناطق كاملة بالأرض.