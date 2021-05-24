كورونا.. عدد الإصابات في العالم يتجاوز عتبة 167 مليونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم، رغم التوصل إلى العديد من اللقاحات التي أثبتت نجاعتها ضد الفيروس.

وارتفعت حصيلة العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 167 مليونا و527 ألفا و962 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و478 ألفا و355 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 148 مليونا و544 ألفا و144 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

18 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وذلك مقابل 19 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90991 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و651 ألفا و640 بعد تسجيل 2682 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 87423 بعد تسجيل 43 وفاة جديدة.